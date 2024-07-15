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Американист: новых вердиктов в отношении Трампа до выборов точно ждать не стоит

Политолог: политический класс в США решил поумерить градус борьбы с Трампом

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Анастасия Румянцева
Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что суд в американском штате Флорида отменил дело против экс-президента Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов.
Американист: новых вердиктов в отношении Трампа до выборов точно ждать не стоит
  • Gettyimages.ru

«Напрямую (с покушением. — RT), конечно, не связано, хотя, конечно, если мы там будем всё-таки какую-то конспирологию искать, то я вполне допускаю, что американский политический класс испугался неконтролируемой эскалации и перспективы гражданской войны в Соединённых Штатах и поэтому решил поумерить свой градус противостояния с Трампом», — считает Дудаков.

По его словам, историю с нелегитимностью спецпрокурора Джека Смита уже довольно давно «активно продвигали юристы Трампа».

«И требовали отменить все иски, указывая на то, что спецпрокурора, который ведёт эти уголовные дела в отношении Трампа, не назначал конгресс, а назначило Министерство юстиции, и таким образом он является нелегитимным. Здесь также нужно понимать то, что судья, которая приняла такое решение, — Эйлин Кэннон, Трамп её назначил, ещё когда был президентом, поэтому вполне логично, что у неё было такое довольно дружелюбное, скажем так, отношение к Трампу», — отметил собеседник RT.

Как считает Дудаков, скорее всего, Джек Смит подаст апелляцию, и дело будет заслушиваться дальше в Апелляционном суде, потом в Верховном.

«Но это, конечно, в любом случае подрывает все иски в отношении Трампа и судебные войны, которые против него ведутся. И мы с вами отлично понимаем, что уже новых вердиктов в отношении Трампа до выборов точно ждать не стоит», — добавил эксперт.

По его словам, эти апелляции «займут очень-очень много месяцев».

«Поэтому для Трампа это, конечно, очень позитивная история, что ему уже можно будет сосредоточиться на предвыборной кампании и не обращать внимания на эти бесконечные судебные дела», — заключил политолог.

Ранее суд в американском штате Флорида отменил дело против экс-президента Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов.

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