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Суд во Флориде отменил дело против Трампа о хранении секретных документов

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Суд в американском штате Флорида отменил дело против экс-президента Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов.
Суд во Флориде отменил дело против Трампа о хранении секретных документов
  • Gettyimages.ru

«Судья Эйлин Кэннон закрыла дело о секретных документах против Дональда Трампа», — сообщает CNN.

В постановлении Кэннон говорится, что назначение специального прокурора Джека Смита по этому делу нарушает конституцию.

Как ранее сообщил Дональд Трамп в беседе с New York Post, Джо Байден во время телефонного разговора с ним был «очень мил» и, по данным бывшего лидера США, «отдаст Минюсту распоряжение» о прекращении двух дел против него.

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