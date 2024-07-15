Суд во Флориде отменил дело против Трампа о хранении секретных документов

Суд в американском штате Флорида отменил дело против экс-президента Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов.

«Судья Эйлин Кэннон закрыла дело о секретных документах против Дональда Трампа», — сообщает CNN.

В постановлении Кэннон говорится, что назначение специального прокурора Джека Смита по этому делу нарушает конституцию.

Как ранее сообщил Дональд Трамп в беседе с New York Post, Джо Байден во время телефонного разговора с ним был «очень мил» и, по данным бывшего лидера США, «отдаст Минюсту распоряжение» о прекращении двух дел против него.