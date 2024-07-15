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Аналитик Блохин допустил, что остальные дела против Трампа тоже будут отменены

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Анастасия Румянцева
Суды в США могут отменить оставшиеся дела против экс-президента Дональда Трампа по примеру того, как это было сделано во Флориде, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с RT он отметил, что после покушения Трамп «стал мучеником» и «сакральной жертвой» политической системы США в глазах простых избирателей.
Аналитик Блохин допустил, что остальные дела против Трампа тоже будут отменены
  • Gettyimages.ru

«Если ещё его будут добивать этими судебными делами, то очевидно, что претензии даже не к Джо Байдену будут, а к самой политической американской системе», — заявил собеседник RT.

Блохин допустил, что остальные дела против Трампа тоже будут отменены.

«Возможно, но в любом случае не думаю, что какое-либо из дел может засадить Трампа в тюрьму... Поэтому, скорее всего, идут ему навстречу, потому что понятно, что страдалец, а во-вторых, это покушение его выводит на совершенно другой уровень борьбы. Поэтому очевидно, что, видимо, уже все прекрасно понимают, что это выводит его на финишную прямую», — считает эксперт.

Ранее суд в американском штате Флорида отменил дело против Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов.

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