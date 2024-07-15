В Анталье задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Полиция задержала на яхте в Анталье россиянина, разыскиваемого Интерполом.

Об этом сообщает турецкое госагентство Anadolu, пишет ТАСС.

«Силовики задержали 58-летнего россиянина А.П., разыскиваемого в России за взяточничество», — приводит агентство заявление руководства провинции Анталья.

Отмечается, что мужчина получил турецкое гражданство в 2021 году, но спустя два года был лишён его из-за объявления в розыск.

Ранее Дениса Асфандьярова, объявленного в международный розыск в связи с мошенничеством, экстрадировали из Бразилии в Россию.