Казахстан намерен инициировать запрет на ввоз в ЕАЭС машин старше семи лет
- РИА Новости
Об этом заявил директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности Казахстана Адилбек Бектибаев.
«Мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) для внесения таких изменений в техрегламент», — цитирует его ТАСС.
По его словам, если все пять стран поддержат предложение, «в целом на территорию союза не будут ввозиться такие транспортные средства».
В апреле сообщалось, что правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).