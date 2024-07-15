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Казахстан намерен инициировать запрет на ввоз в ЕАЭС машин старше семи лет

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Власти Казахстана намерены инициировать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждение запрета на ввоз в страну автотранспортных средств старше семи лет.
Казахстан намерен инициировать запрет на ввоз в ЕАЭС машин старше семи лет
  • РИА Новости

Об этом заявил директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности Казахстана Адилбек Бектибаев.

«Мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) для внесения таких изменений в техрегламент», — цитирует его ТАСС.

По его словам, если все пять стран поддержат предложение, «в целом на территорию союза не будут ввозиться такие транспортные средства».

В апреле сообщалось, что правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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