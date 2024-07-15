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NPR: Трамп выбирает кандидата на пост вице-президента из четырёх человек

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Экс-президент США Дональд Трамп на национальном съезде Республиканской партии в Висконсине определит, кто станет кандидатом на пост вице-президента в связке с ним на предстоящих выборах. Среди кандидатов — минимум четыре человека, отмечает National Public Radio.
NPR: Трамп выбирает кандидата на пост вице-президента из четырёх человек
  • Gettyimages.ru

Так, в списке Трампа значатся сенатор от Флориды Марко Рубио, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, губернатор Северной Дакоты Дуг Бёргам и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

Съезд пройдёт в городе Милуоки с 15 по 18 июля. Как ожидается, на нём Республиканская партия официально выдвинет Трампа своим кандидатом на президентский пост.

Экс-президент ранее признался, что полностью переписал свою речь для съезда республиканцев в Милуоки после покушения.

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