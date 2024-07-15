NPR: Трамп выбирает кандидата на пост вице-президента из четырёх человек
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Так, в списке Трампа значатся сенатор от Флориды Марко Рубио, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, губернатор Северной Дакоты Дуг Бёргам и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.
Съезд пройдёт в городе Милуоки с 15 по 18 июля. Как ожидается, на нём Республиканская партия официально выдвинет Трампа своим кандидатом на президентский пост.
Экс-президент ранее признался, что полностью переписал свою речь для съезда республиканцев в Милуоки после покушения.