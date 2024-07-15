Трамп полностью переписал речь для съезда республиканцев после покушения
Об этом Трамп сказал в беседе с изданием Washington Examiner.
«Если бы этого (покушения) не случилось, эта речь стала бы одной из самых великолепных речей, посвящённая политике президента Джо Байдена», — сказал Трамп.
Также он отметил, что новая речь должна продемонстрировать, как покушение полностью поменяло его предвыборную кампанию.
Ранее стало известно о том, что штаб Байдена обсуждает смену предвыборной тактики после покушения на Трампа.