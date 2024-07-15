RT в Telegram
Подпишись

Трамп полностью переписал речь для съезда республиканцев после покушения

Короткая ссылка
Экс-президент США Дональд Трамп признался, что полностью переписал свою речь для съезда республиканцев в Милуоки после покушения.

Об этом Трамп сказал в беседе с изданием Washington Examiner.

«Если бы этого (покушения) не случилось, эта речь стала бы одной из самых великолепных речей, посвящённая политике президента Джо Байдена», — сказал Трамп.

Также он отметил, что новая речь должна продемонстрировать, как покушение полностью поменяло его предвыборную кампанию.

Ранее стало известно о том, что штаб Байдена обсуждает смену предвыборной тактики после покушения на Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить