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Король Великобритании написал Трампу после покушения

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Король Великобритании Карл III написал письмо экс-президенту США Дональду Трампу после покушения в Пенсильвании.
Король Великобритании написал Трампу после покушения
  • Gettyimages.ru

«Король Карл написал частное письмо... Трампу в связи с попыткой покушения на него. Послание короля бывшему президенту США было передано в воскресенье через посольство Великобритании в Вашингтоне», — сообщает The Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.

В Кремле осудили покушение на экс-президента США.

Оно было совершено 14 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, он был ранен в ухо.

По словам экс-президента США, секретная служба ликвидировала стрелявшего с первой попытки.

Во время покушения Трамп был ранен в ухо.

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