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Израиль ответил отказом на предложенные ХАМАС изменения в план сделки по Газе

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Израиль ответил отказом на предложенные палестинским движением ХАМАС изменения в план сделки по урегулированию кризиса в Газе, который поддержал президент США Джо Байден.
Израиль ответил отказом на предложенные ХАМАС изменения в план сделки по Газе
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника офиса главы израильского правительства Дмитрия Гендельмана.

Он уточнил, что ХАМАС добивалось внесения 29 изменений.  

«Израиль не отошёл ни на миллиметр от того плана, который был поддержан президентом Байденом», — заявил Гендельман.

Он также отметил, что страна не вносила никакие изменения в план и не допустит их со стороны ХАМАС.

По его словам, следующий шаг на переговорах за палестинским движением, которое должно принять все условия сделки. 

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль не закончит войну в Газе, пока не уничтожит ХАМАС.

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