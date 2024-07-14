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Нетаньяху заявил, что Израиль не закончит войну в Газе, пока не уничтожит ХАМАС

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Военная операция израильской армии в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооружённые отряды радикального палестинского движения ХАМАС.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Она завершится только тогда, когда мы добьёмся всех поставленных целей, и ни мгновением раньше», — цитирует его ТАСС.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что настало «самое время» закончить конфликт в секторе Газа, и призвал стороны достичь соглашения.

12 июля американский лидер Джо Байден заявил, что Израиль и движение ХАМАС согласовали рамки перемирия в Газе.

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