Нетаньяху заявил, что Израиль не закончит войну в Газе, пока не уничтожит ХАМАС
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Она завершится только тогда, когда мы добьёмся всех поставленных целей, и ни мгновением раньше», — цитирует его ТАСС.
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что настало «самое время» закончить конфликт в секторе Газа, и призвал стороны достичь соглашения.
12 июля американский лидер Джо Байден заявил, что Израиль и движение ХАМАС согласовали рамки перемирия в Газе.