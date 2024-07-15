В Кремле не в курсе содержания мирного плана Орбана по Украине
- РИА Новости
«Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чём идёт речь во внутренней переписке в рамках ЕС», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Орбан передал лидерам ЕС мирный план по урегулированию на Украине.
Премьер-министр Венгрии ранее также рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт, если ему удастся победить на предстоящих выборах.