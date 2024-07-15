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В Кремле не в курсе содержания мирного плана Орбана по Украине

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В Кремле не знают о конкретном содержании мирного плана премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле не в курсе содержания мирного плана Орбана по Украине
  • РИА Новости

«Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чём идёт речь во внутренней переписке в рамках ЕС», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Орбан передал лидерам ЕС мирный план по урегулированию на Украине.

Премьер-министр Венгрии ранее также рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт, если ему удастся победить на предстоящих выборах.

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