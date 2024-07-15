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Заснявший пулю возле уха Трампа фотограф рассказал, как сделал снимок

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Лауреат Пулицеровской премии фотограф Дуг Миллс рассказал в интервью телеканалу CNN, как сделал снимок пролетающей возле уха экс-президента США пули во время покушения.

По словам фотографа, во время инцидента он ещё не знал, что ему удалось сделать этот снимок.

Фотограф рассказал, что сначала принял выстрелы пистолета за звук мотоцикла или какого-то автомобиля, поэтому продолжал снимать.

Однако после того, как Трамп опустился вниз, Миллс осознал, что в президента выстрелили. Он услышал крики и женский плач.

Ранее Трамп, комментируя покушение на него, совершённое во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, заявил, что должен был умереть. 

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