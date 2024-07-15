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Автомобиль взорвался в Сомали у кафе, где транслировали финал Евро

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Машина взорвалась в городе Могадишо, столице Сомали, неподалёку от кафе, в котором собравшиеся смотрели финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Об этом пишет Shabelle Media Network.

По данным сомалийской телерадиокомпании, в результате взрыва погибло несколько человек.

Отмечается, что автомобиль был заминирован.

Ранее Испания стала чемпионом Евро-2024, обыграв в финале Англию.

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