Автомобиль взорвался в Сомали у кафе, где транслировали финал Евро
Машина взорвалась в городе Могадишо, столице Сомали, неподалёку от кафе, в котором собравшиеся смотрели финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Об этом пишет Shabelle Media Network.
По данным сомалийской телерадиокомпании, в результате взрыва погибло несколько человек.
Отмечается, что автомобиль был заминирован.
Ранее Испания стала чемпионом Евро-2024, обыграв в финале Англию.
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