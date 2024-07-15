Автомобиль взорвался в Сомали у кафе, где транслировали финал Евро

Машина взорвалась в городе Могадишо, столице Сомали, неподалёку от кафе, в котором собравшиеся смотрели финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Об этом пишет Shabelle Media Network. По данным сомалийской телерадиокомпании, в результате взрыва погибло несколько человек. Отмечается, что автомобиль был заминирован. Ранее Испания стала чемпионом Евро-2024, обыграв в финале Англию.