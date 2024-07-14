Мелания Трамп назвала стрелявшего в её мужа монстром и призвала США к единству

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания после покушения на него призвала американское общество объединиться.

«Когда я увидела, как эта пуля попала в моего мужа, я осознала, что моя жизнь и жизнь Бэррона (сына четы. — RT) находятся на грани разрушительных перемен», — говорится в обращении жены Трампа в X.

Она назвала стрелявшего «монстром», который усмотрел в её супруге «бесчеловечную политическую машину».

На Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, в результате атаки он был ранен в ухо. Один участник митинга убит, ещё двое пострадали.

По предварительным данным ФБР, стрельбу открыл 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс.