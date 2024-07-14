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Обозреватель Стоун: мейнстримные СМИ настраивали половину США против Трампа

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Мейнстримные СМИ ещё никогда не обращались ни с кем из бывших президентов так, как с Дональдом Трампом, которого унижали и очерняли, заявил в эфире RT политический обозреватель Шон Стоун.
Обозреватель Стоун: мейнстримные СМИ настраивали половину США против Трампа
  • Gettyimages.ru
  • © Chip Somodevilla

Он напомнил, что американские СМИ называли Трампа агентом Кремля, говорили, что он насаждает расизм.

«Так что налицо организованные усилия со стороны вторящих всему СМИ — прислужников ЦРУ, если так угодно, — с целью настроить половину страны против президента, причём настроить категорически. Не просто в духе «Нет, мне он не нравится», а буквально до такой степени, что люди были бы рады, если бы его убили», — сказал Стоун.

При этом юрист в области прав человека и прав трудящихся Дэн Ковалик обратил внимание на заголовок статьи на сайте CNN: «Сотрудники Секретной службы уводят Трампа со сцены после его падения».

«Словно он просто упал каким-то образом. Диву даёшься! Это те же СМИ, которые так долго скрывали правду о нарушении когнитивных и интеллектуальных способностей Байдена», — заявил Ковалик в эфире RT.

Как отметила ведущая программы 360 View на RT Скотти Нелл Хьюз, политическая напряжённость в США сейчас очень высока, а если бы выстрел оказался смертельным для Трампа, то Америка погрузилась бы в «полный беспредел».

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