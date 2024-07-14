Военный эксперт Подоляка: Трампа в последний момент спас поворот головы

Поворот головы в последний момент спас экс-президента США Дональда Трампа, считает блогер и военный эксперт Юрий Подоляка.

«Действительно, Трампа спасла случайность... Вернее, поворот головы в последний момент», — написал блогер, комментируя видео со стрельбой на митинге в Пенсильвании, где выступал Трамп.

По оценкам Подоляки, если бы за мгновение до выстрела Трамп не повернул голову, то вместо касательной траектория пули была бы «точно в голову», а именно — в заднюю её часть.

Как считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сотрудник Секретной службы США, который отвечал за безопасность на митинге Трампа, или не справился со своими обязанностями, или причастен к покушению на убийство.