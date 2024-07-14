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New York Post показала школьные фотографии стрелявшего в Трампа молодого человека

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Американская газета New York Post опубликовала фотографии 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который открыл стрельбу в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании.
New York Post показала школьные фотографии стрелявшего в Трампа молодого человека
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Издание показало школьные фотографии Крукса, в том числе с выпускного, который был в 2022 году. 

Журналисты напоминают, что, согласно данным о голосовании, молодой человек был зарегистрирован как республиканец. Одноклассник юноши сообщил, что Крукс был одиночкой и не имел много друзей. Молодой человек вырос в Бетел-Парке, пригороде Питтсбурга.

ФБР уже взяло на себя главенствующую роль в расследовании стрельбы на митинге сторонников Трампа в штате Пенсильвания. Экс-президент получил огнестрельное ранение правого уха.

По данным американских органов безопасности, в результате стрельбы на митинге один человек погиб, ещё двое оказались в критическом состоянии. По информации СМИ, в бывшего президента стрелял 20-летний мужчина.

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