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NBC News: Байдена перестали пытаться снять с выборов после покушения на Трампа

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Члены Демократической партии перестали пытаться снять главу Белого дома Джо Байдена с президентской гонки на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа.
NBC News: Байдена перестали пытаться снять с выборов после покушения на Трампа
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Множество демократов заявили в субботу, что попытка покушения на... Трампа во время встречи в Пенсильвании приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее журналист-расследователь Бен Свонн в эфире RT после покушения на Трампа заявил, что левые, вашингтонский истеблишмент, «глубинное государство», американский ВПК в ужасе от перспективы возвращения его в Белый дом.

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