NBC News: Байдена перестали пытаться снять с выборов после покушения на Трампа

Члены Демократической партии перестали пытаться снять главу Белого дома Джо Байдена с президентской гонки на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Множество демократов заявили в субботу, что попытка покушения на... Трампа во время встречи в Пенсильвании приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее журналист-расследователь Бен Свонн в эфире RT после покушения на Трампа заявил, что левые, вашингтонский истеблишмент, «глубинное государство», американский ВПК в ужасе от перспективы возвращения его в Белый дом.