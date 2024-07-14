Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи с покушением

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему американскому лидеру Дональду Трампу после покушения на него в Пенсильвании.

Об этом заявил МИД КНР.

«Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту Трампу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение на Трампа шокирующим и отметил, что осуждает любое насилие в политике.

Эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Пётр Фефелов в беседе с RT рассказал об ошибках в организации охраны Дональда Трампа во время его митинга.