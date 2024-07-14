Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи с покушением
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Об этом заявил МИД КНР.
«Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту Трампу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение на Трампа шокирующим и отметил, что осуждает любое насилие в политике.
Эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Пётр Фефелов в беседе с RT рассказал об ошибках в организации охраны Дональда Трампа во время его митинга.