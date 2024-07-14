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Эксперт по безопасности оценил действия охраны в момент покушения на Трампа

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Полина Полетаева
Эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Пётр Фефелов в беседе с RT рассказал об ошибках в организации охраны Дональда Трампа во время его митинга.
Эксперт по безопасности оценил действия охраны в момент покушения на Трампа
  • AP
  • © Gene J. Puskar

Собеседник RT отметил, что все возможные огневые точки должны выявляться и контролироваться соответствующей службой.

«На самом деле, только что просматривал этот ролик в очередной раз и не увидел, к сожалению, ни использования бронепапок, ни даже зонтов, которые бы перекрыли визуальный контакт. То есть человек, нападающий, физически не видел бы потенциальную жертву», — рассказал Фефелов.

Он также указал на некоторые недочёты в действиях телохранителей после ранения Дональда Трампа.

«Они (сотрудники охраны. — RT) встали вокруг него и подняли руки, что не является явным препятствием для, например, выстрелов снайпера. Вот это очень подозрительно. Возникает очень много вопросов к уровню охраны, учитывая статус человека... Да, его вначале (сотрудники охраны. — RT) уронили и закрыли собственными телами, но после позволили ему встать, чтобы было видно его лицо и голову. Я считаю, что это не совсем правильно, потому что нельзя исключать вероятность нахождения одного, второго, третьего возможного стрелка, который находится под другим углом к потенциальной жертве», — объяснил специалист.

Ранее заместитель начальника коммуникаций экс-президента США Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала первое видео с политиком после покушения

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