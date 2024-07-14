Симоньян напомнила об убийстве Кеннеди в связи с покушением на Трампа

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа, напомнила об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

В Telegram-канале она написала, что, когда способы избавиться от неудобного политика исчерпаны, «в ход идёт старый добрый Ли Харви Освальд».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посягательство на жизнь президентов в США является традицией внутриполитической жизни Штатов.

В CNN сообщили, что подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был 20-летним жителем Пенсильвании.

При этом в ФБР заявили, что пока не знают мотивов стрелявшего в Трампа.