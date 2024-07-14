NBC: стрелок на митинге Трампа не имеет никаких связей с иностранными государствами
Стрелявший на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа не имеет никаких связей с иностранными государствами.
Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников.
Ранее Трамп заявил, что пока ничего не известно о стрелявшем на митинге в Пенсильвании.
Также в CNN писали, что власти пока не установили личность предполагаемого стрелка.
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