RT в Telegram
Подпишись

NBC: стрелок на митинге Трампа не имеет никаких связей с иностранными государствами

Короткая ссылка
Стрелявший на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа не имеет никаких связей с иностранными государствами.

Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников.

Ранее Трамп заявил, что пока ничего не известно о стрелявшем на митинге в Пенсильвании.

Также в CNN писали, что власти пока не установили личность предполагаемого стрелка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить