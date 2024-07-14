CNN: власти пока не установили личность предполагаемого стрелка
Об этом сообщает CNN со ссылкой на прокурора округа Батлер Ричарда Голдингера.
По его словам, у властей также нет информации о точном количестве людей, которые в настоящее время находятся на месте инцидента.
«Сейчас всё по-настоящему безумно», — сказал Голдингер.
Ранее отмечалось, что несколько человек могли получить ранения во время стрельбы на митинге Трампа.
Также поступала информация, что открывший стрельбу на митинге Трампа, вероятно, мёртв.