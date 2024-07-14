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CNN: власти пока не установили личность предполагаемого стрелка

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У американских властей пока нет никакой информации о личности предполагаемого стрелка, открывшего огонь во время митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на прокурора округа Батлер Ричарда Голдингера.

По его словам, у властей также нет информации о точном количестве людей, которые в настоящее время находятся на месте инцидента.

«Сейчас всё по-настоящему безумно», — сказал Голдингер.

Ранее отмечалось, что несколько человек могли получить ранения во время стрельбы на митинге Трампа.

Также поступала информация, что открывший стрельбу на митинге Трампа, вероятно, мёртв.

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