NI: потери на Украине ставят под сомнение траты на экспериментальный AbramsX
«Растущие потери танков... говорят об уязвимости даже самых современных ОБТ против продвинутых противотанковых вооружений», — отметила журналист.
При этом она подчеркнула, что США настроены на создание дорогого нового гибридно-электрического ОБТ, несмотря на потери тысячи танков с февраля 2022 года.
Ранее военкор RT Хассан Насср показал уничтожение танков Abrams на Авдеевском направлении выстрелами бойцов группировки «Центр».