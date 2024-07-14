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NI: потери на Украине ставят под сомнение траты на экспериментальный AbramsX

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Обозреватель журнала National Interest Майя Карлин заявила, что большие потери танков на Украине ставят под сомнение затраты Пентагона на экспериментальную машину AbramsX.

«Растущие потери танков... говорят об уязвимости даже самых современных ОБТ против продвинутых противотанковых вооружений», — отметила журналист.

При этом она подчеркнула, что США настроены на создание дорогого нового гибридно-электрического ОБТ, несмотря на потери тысячи танков с февраля 2022 года.

Ранее военкор RT Хассан Насср показал уничтожение танков Abrams на Авдеевском направлении выстрелами бойцов группировки «Центр».

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