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Замглавы Госдепа Зея: США намерены укрепить сотрудничество с Арменией

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Заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея заявила, что США рассчитывают на укрепление сотрудничества с Арменией.

Об этом она написала в соцсети X.

«Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством (Армении. — RT) и партнёрами из гражданского общества в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов поднять уровень отношений с Вашингтоном до стратегического партнёрства в разных областях.

При этом замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне вызывает у российской стороны крайнее сожаление.

Кроме того, сообщалось, что с 15 по 24 июля в Армении пройдут армяно-американские военные учения.

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