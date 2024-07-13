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Макрон: Франция будет поддерживать Украину, не вступая в войну с Россией

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Президент Эммануэль Макрон обратился к военнослужащим Франции и заявил, что Франция будет помогать Украине, не вступая в состояние войны с Россией.

По словам Макрона, Париж будет выполнять свои обязательства, «не стремясь к эскалации и не вступая в состояние войны с Россией».

Как утверждает президент республики, слова которого приводит ТАСС, на карту поставлена «безопасность в Европе».

Он в очередной раз заявил, что важно «не позволить России выиграть».

6 июня Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5. Он также подтвердил разрешение наносить удары по территории России французским оружием.

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