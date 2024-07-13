Зеленский вступился за Байдена, который перепутал его с Путиным

Владимир Зеленский заступился за президента США Джо Байдена после того, как глава Белого дома по ошибке назвал Владимира Путина президентом Украины.

«Я думаю, что США очень поддержали украинцев. Можно забыть некоторые ошибки, я так считаю», — цитирует CNN Зеленского, выступившего в аэропорту Шаннон в Ирландии.

На саммите НАТО президент США совершил оговорку, перепутав Зеленского с лидером России Владимиром Путиным.

Кроме того, Джо Байден, говоря о политических способностях вице-президента США Камалы Харрис, перепутал её с экс-президентом Дональдом Трампом.

Как пишет агентство Bloomberg, оговорки усилили опасения по поводу его умственных способностей. Журналисты The Wall Street Journal отметили, что речь Байдена на саммите привлекла гораздо меньше внимания общественности, чем его оговорка.