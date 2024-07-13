Разведка Ирана заявила о задержании организатора январского теракта в Кермане

Разведка Ирана заявила о задержании одного из организаторов январского теракта, который был совершён в городе Керман, где погибли 89 человек.

«Одним из важнейших достижений за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане — Абдуллы Кувейте», — сообщило Министерство разведки, заявление приводит РИА Новости.

Данные, полученные от него, помогли раскрыть другие заговоры и выявить их организаторов и их убежища, добавили в ведомстве.

3 января в Иране произошёл теракт — неизвестные привели в действие два взрывных устройства на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани.

Представители террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за теракт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.