Разведка Ирана заявила о задержании организатора январского теракта в Кермане
- Gettyimages.ru
«Одним из важнейших достижений за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане — Абдуллы Кувейте», — сообщило Министерство разведки, заявление приводит РИА Новости.
Данные, полученные от него, помогли раскрыть другие заговоры и выявить их организаторов и их убежища, добавили в ведомстве.
3 января в Иране произошёл теракт — неизвестные привели в действие два взрывных устройства на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани.
Представители террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за теракт.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.