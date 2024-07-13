Посол Антонов: попытки Байдена оскорбить Путина наносят вред имиджу США
- РИА Новости
«Такие эскапады недостойны лидера Соединённых Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки», — цитирует его РИА Новости.
Дипломат выразил мнение, что Байден просто пытается самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги.
Антонов также отметил, что такого рода поведение вряд ли соотносится с образом «носителя демократических ценностей и высокой морали».
«Оскорблять российского президента, а в его лице и весь наш народ не позволено никому», — добавил он.
Ранее Байден оскорбил Путина во время пресс-конференции.