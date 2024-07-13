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Посол Антонов: попытки Байдена оскорбить Путина наносят вред имиджу США

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что попытки американского лидера Джо Байдена оскорбить российского президента Владимира Путина наносят вред имиджу Соединённых Штатов.
Посол Антонов: попытки Байдена оскорбить Путина наносят вред имиджу США
  • РИА Новости

«Такие эскапады недостойны лидера Соединённых Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат выразил мнение, что Байден просто пытается самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги.

Антонов также отметил, что такого рода поведение вряд ли соотносится с образом «носителя демократических ценностей и высокой морали».

«Оскорблять российского президента, а в его лице и весь наш народ не позволено никому», — добавил он.

Ранее Байден оскорбил Путина во время пресс-конференции.

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