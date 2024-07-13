Посол Антонов: попытки Байдена оскорбить Путина наносят вред имиджу США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что попытки американского лидера Джо Байдена оскорбить российского президента Владимира Путина наносят вред имиджу Соединённых Штатов.

«Такие эскапады недостойны лидера Соединённых Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат выразил мнение, что Байден просто пытается самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги.

Антонов также отметил, что такого рода поведение вряд ли соотносится с образом «носителя демократических ценностей и высокой морали».

«Оскорблять российского президента, а в его лице и весь наш народ не позволено никому», — добавил он.

Ранее Байден оскорбил Путина во время пресс-конференции.