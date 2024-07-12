Байден оскорбил Путина во время пресс-конференции

Во время пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита НАТО американский лидер Джо Байден позволил себе использовать оскорбление в адрес президента России Владимира Путина.

Его слова передаёт ТАСС. «Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец», — заявил Байден. Ранее Байден оскорбил Путина и отметил, что он «беспокоит» его 40 лет.