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GT: Запад пытается обеспечить себе доступ к месторождениям лития в Донбассе

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Коллективный Запад не допустит переговоров с Россией, так как «англо-американский гегемон» и его «европейские вассальные государства» пытаются обеспечить себе доступ к огромным месторождениям лития в Донбассе, пишет китайское издание Global Times.
GT: Запад пытается обеспечить себе доступ к месторождениям лития в Донбассе
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Как утверждают журналисты, западные страны стремятся «использовать украинский народ в качестве оружия для ослабления России».

Издание также отметило, что визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в ЕС и НАТО.

В июне военкор RT Игорь Жданов сообщил, что Германия очень заинтересована в литии, залежи которого есть в Донбассе, поэтому готова вкладывать миллиарды в конфликт на Украине.

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