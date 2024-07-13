Коллективный Запад не допустит переговоров с Россией, так как «англо-американский гегемон» и его «европейские вассальные государства» пытаются обеспечить себе доступ к огромным месторождениям лития в Донбассе, пишет китайское издание Global Times.

Как утверждают журналисты, западные страны стремятся «использовать украинский народ в качестве оружия для ослабления России».

Издание также отметило, что визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в ЕС и НАТО.

В июне военкор RT Игорь Жданов сообщил, что Германия очень заинтересована в литии, залежи которого есть в Донбассе, поэтому готова вкладывать миллиарды в конфликт на Украине.