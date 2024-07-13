GT: Запад пытается обеспечить себе доступ к месторождениям лития в Донбассе
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Как утверждают журналисты, западные страны стремятся «использовать украинский народ в качестве оружия для ослабления России».
Издание также отметило, что визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в ЕС и НАТО.
В июне военкор RT Игорь Жданов сообщил, что Германия очень заинтересована в литии, залежи которого есть в Донбассе, поэтому готова вкладывать миллиарды в конфликт на Украине.