Германия очень заинтересована в литии, залежи которого есть в Донбассе, поэтому готова вкладывать миллиарды в конфликт на Украине, отмечает военкор RT Игорь Жданов.

В своём сюжете он напомнил, что немецкие фирмы много тратят на транспортировку металла из Латинской Америки. Примерные оценки запасов лития в Донбассе многообещающие, о чём говорили в бундестаге.

Литий особенно нужен для рынков возобновляемой энергии, электромобилей и остальной электроники. В частности, для производства Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, Siemens и Bosch.

Возможность снизить расходы — уже повод для разжигания конфликта, подчеркнул Жданов.

Подробнее — в сюжете.

Немецкий депутат от ХДС Родерих Кизеветтер ранее отмечал, что Евросоюз поддерживает Украину из-за залежей лития в Донбассе.