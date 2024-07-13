Bloomberg: Орбан предложил Украине отказаться от курса в НАТО

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что Украине не следует вступать в НАТО, сообщает Bloomberg.

«Нам сообщили, что Орбан предложил на пленарной встрече с Зеленским, чтобы Украина не вступала в НАТО», — пишет агентство.

Некоторые западные лидеры считают наоборот, говорится в материале, а один из политиков утверждает, что «история Венгрии показывает, почему Украина должна быть частью альянса».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.