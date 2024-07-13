Bloomberg: Орбан предложил Украине отказаться от курса в НАТО
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«Нам сообщили, что Орбан предложил на пленарной встрече с Зеленским, чтобы Украина не вступала в НАТО», — пишет агентство.
Некоторые западные лидеры считают наоборот, говорится в материале, а один из политиков утверждает, что «история Венгрии показывает, почему Украина должна быть частью альянса».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.