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Bloomberg: Орбан предложил Украине отказаться от курса в НАТО

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что Украине не следует вступать в НАТО, сообщает Bloomberg.
Bloomberg: Орбан предложил Украине отказаться от курса в НАТО
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Нам сообщили, что Орбан предложил на пленарной встрече с Зеленским, чтобы Украина не вступала в НАТО», — пишет агентство.

Некоторые западные лидеры считают наоборот, говорится в материале, а один из политиков утверждает, что «история Венгрии показывает, почему Украина должна быть частью альянса».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.

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