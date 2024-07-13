Россиянин Козлов рассказал о жестоком обращении в плену ХАМАС

Уроженец России Андрей Козлов, которого в июне освободили из плена ХАМАС в секторе Газа, рассказал журналистам о жестоком обращении бойцов палестинского движения с заложниками, похищенными из Израиля.

В беседе с The Wall Street Journal Козлов сообщил, что свои первые дни в плену провёл со связанными за спиной руками. По словам мужчины, его избивали и угрожали убить, а спустя несколько дней после похищения «верёвки заменили на цепи на запястьях и лодыжках».

Журнал пишет, что Козлов был связан в течение двух месяцев.

По словам собеседника, надзиратели даже в жару накрывали его одеялом и запрещали подниматься с грязного матраса.

12 июня Михаил, отец освобождённого из плена ХАМАС россиянина Андрея Козлова, дал первое после возвращения сына интервью Ruptly.