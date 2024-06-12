Отец освобождённого из плена ХАМАС россиянина рассказал о самочувствии сына

Михаил, отец освобождённого из плена ХАМАС россиянина Андрея Козлова, дал первое после возвращения сына интервью Ruptly.

Как рассказал мужчина, в настоящий момент его сын чувствует себя хорошо. По словам отца, это удивительно.

«Потому что сложно предполагать, что человек, который провёл в Газе, будучи заложником, восемь месяцев практически в одной комнате, сохранил все свои эмоциональные и физические способности», — сказал он.

Андрей вернулся домой практически таким, каким его знали, отметил Михаил.

Ранее Андрей по-русски поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который навестил его в больнице.