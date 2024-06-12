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Отец освобождённого из плена ХАМАС россиянина рассказал о самочувствии сына

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Михаил, отец освобождённого из плена ХАМАС россиянина Андрея Козлова, дал первое после возвращения сына интервью Ruptly.
Отец освобождённого из плена ХАМАС россиянина рассказал о самочувствии сына
  • AP

Как рассказал мужчина, в настоящий момент его сын чувствует себя хорошо. По словам отца, это удивительно. 

«Потому что сложно предполагать, что человек, который провёл в Газе, будучи заложником, восемь месяцев практически в одной комнате, сохранил все свои эмоциональные и физические способности», — сказал он.

Андрей вернулся домой практически таким, каким его знали, отметил Михаил. 

Ранее Андрей по-русски поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который навестил его в больнице.

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