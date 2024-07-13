Пушков: Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счёт

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что американский лидер Джо Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счёт.

Как он написал в своём Telegram, некоторые участники саммита указали, что чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие.

«Но последствия куда серьёзнее: дело может дойти до политического мятежа в стане демократов», — отметил сенатор.

Ранее Джо Байден назвал Путина президентом Украины, приглашая на сцену Зеленского на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

После этого СМИ стали писать, что лидеры и дипломаты стран ЕС начали активно искать контакты с командой бывшего президента США и претендента на новый президентский срок Дональда Трампа.