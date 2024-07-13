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Пушков: Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счёт

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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что американский лидер Джо Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счёт.
Пушков: Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счёт
  • AP
  • © Susan Walsh

Как он написал в своём Telegram, некоторые участники саммита указали, что чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие.

«Но последствия куда серьёзнее: дело может дойти до политического мятежа в стане демократов», — отметил сенатор.

Ранее Джо Байден назвал Путина президентом Украины, приглашая на сцену Зеленского на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

После этого СМИ стали писать, что лидеры и дипломаты стран ЕС начали активно искать контакты с командой бывшего президента США и претендента на новый президентский срок Дональда Трампа.

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