В ЕС ищут контакты с Трампом после того, как Байден назвал Зеленского Путиным
Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, европейские власти после произошедшего считают победу Трампа на предстоящих выборах в США всё более вероятной.
«Европейские лидеры замерли от ужаса на сцене, хотя они изо всех сил пытались продолжать улыбаться и хлопать. Никто из них не решился упомянуть об этом инциденте с командой Байдена впоследствии», — указал дипломатический источник.
Ещё один европейский дипломат в Вашингтоне сообщил, что его коллеги сейчас «заняты тем, что ищут контакты с членами команды Трампа». По словам собеседника, дипломаты назначают встречи, добиваются приглашения на мероприятия, которые посещают сторонники Трампа, а также приглашают их на ужин.
Уточняется также, что власти в Европе больше не препятствуют налаживанию контактов дипломатами с командой Трампа, хотя ранее рекомендовали им не общаться с его сторонниками.
Ранее Джо Байден назвал Путина президентом Украины, приглашая на сцену Зеленского на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.