В ЕС ищут контакты с Трампом после того, как Байден назвал Зеленского Путиным

Лидеры и дипломаты стран Европейского союза начали активно искать контакты с командой бывшего президента США и претендента на новый президентский срок Дональда Трампа после того, как действующий американский лидер Джо Байден назвал Владимира Зеленского «президентом Украины Владимиром Путиным».

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, европейские власти после произошедшего считают победу Трампа на предстоящих выборах в США всё более вероятной.

«Европейские лидеры замерли от ужаса на сцене, хотя они изо всех сил пытались продолжать улыбаться и хлопать. Никто из них не решился упомянуть об этом инциденте с командой Байдена впоследствии», — указал дипломатический источник.

Ещё один европейский дипломат в Вашингтоне сообщил, что его коллеги сейчас «заняты тем, что ищут контакты с членами команды Трампа». По словам собеседника, дипломаты назначают встречи, добиваются приглашения на мероприятия, которые посещают сторонники Трампа, а также приглашают их на ужин.

Уточняется также, что власти в Европе больше не препятствуют налаживанию контактов дипломатами с командой Трампа, хотя ранее рекомендовали им не общаться с его сторонниками.

Ранее Джо Байден назвал Путина президентом Украины, приглашая на сцену Зеленского на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.