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Полковник запаса Хатылев: Польша не имеет права сбивать российские ракеты

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Анастасия Белоусова
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев рассказал RT, что Польша не имеет права сбивать российские ракеты над Украиной, несмотря на заявление главы МИД Радослава Сикорского о том, что Варшава рассмотрит такую возможность.
Полковник запаса Хатылев: Польша не имеет права сбивать российские ракеты
  • Gettyimages.ru

«Они могут сбить, по всем законам, при нарушении их государственной границы. То есть самолёт-нарушитель или ракету — нарушителя границы Польши. Вот тогда они имеют право чего-то сбивать. Если ракета будет летать в воздушном пространстве Украины, которая существует в международном сообществе, то Польша не имеет права ничего сбивать. Есть международные законы, есть конвенции», — подчеркнул эксперт.

Российские ракеты летают над территорией Украины, потому что Россия проводит спецоперацию, а российские требования по безопасности были рассказаны всему мировому сообществу, напомнил собеседник.

«Ко всем заявлениям американцев, поляков, эстонцев нужно относиться как к политическим лозунгам. Эти люди выбивают себе деньги», — заключил он.

В свою очередь, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш отметила, что Польша в случае вмешательства будет считаться третьей стороной конфликта.

«Польша — член НАТО, они имеют право участвовать в любом конфликте только с прямого согласия альянса. И Польша нарушит условия членства в НАТО, если без разрешения альянса начнёт военные действия в конфликте, который между Россией и Украиной существует... Но любое военное действие, как использование оружия против российских ракет, сразу делает Польшу участником конфликта», — подчеркнула юрист.

Ранее Глава МИД Польши допустил возможность сбивать ракеты над Украиной.

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