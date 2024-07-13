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Глава МИД Польши Сикорский допустил возможность сбивать ракеты над Украиной

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Польская сторона рассматривает вариант, при котором она будет сбивать российские ракеты над Украиной.
Глава МИД Польши Сикорский допустил возможность сбивать ракеты над Украиной
  • AP
  • © Sarah Meyssonnier

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил о разработке механизма сбивания Польшей российских ракет.

Он также заявил, что добровольческое военное подразделение «Украинский легион», формирующееся из граждан Украины, которые живут в странах ЕС, будет создано на территории Польши.

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