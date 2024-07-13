Глава МИД Польши Сикорский допустил возможность сбивать ракеты над Украиной

Польская сторона рассматривает вариант, при котором она будет сбивать российские ракеты над Украиной.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил о разработке механизма сбивания Польшей российских ракет.

Он также заявил, что добровольческое военное подразделение «Украинский легион», формирующееся из граждан Украины, которые живут в странах ЕС, будет создано на территории Польши.