Глава МИД Польши Сикорский допустил возможность сбивать ракеты над Украиной
- AP
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Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский заявил о разработке механизма сбивания Польшей российских ракет.
Он также заявил, что добровольческое военное подразделение «Украинский легион», формирующееся из граждан Украины, которые живут в странах ЕС, будет создано на территории Польши.