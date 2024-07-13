BZ: планы США по размещению дальнобойных ракет в ЕС стали сигналом России
- Gettyimages.ru
Об этом пишет Berliner Zeitung.
«И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы», — говорится в статье.
Также он отметил отставание США в ядерном тактико-оперативном плане от России.
Ранее глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус заявил, что Соединённые Штаты разместят на территории страны дальнобойные ударные системы на ротационной основе.