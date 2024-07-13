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BZ: планы США по размещению дальнобойных ракет в ЕС стали сигналом России

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Военный эксперт и научный сотрудник Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северин Плейер заявил, что намерение американских властей разместить дальнобойные ракеты на европейской территории представляют собой сигнал России.
BZ: планы США по размещению дальнобойных ракет в ЕС стали сигналом России
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Berliner Zeitung.

«И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы», — говорится в статье.

Также он отметил отставание США в ядерном тактико-оперативном плане от России.

Ранее глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус заявил, что Соединённые Штаты разместят на территории страны дальнобойные ударные системы на ротационной основе.

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