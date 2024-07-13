Полковник Макгрегор призвал Байдена немедленно уйти в отставку для спасения США
«Господин президент, я прошу вас ради нашей страны немедленно подать в отставку. Я знаю, что это сложное решение, но оно же и верное», — сказал он.
При этом Макгрегор подчеркнул, что люди, которые позволяют работать Байдену, на самом деле лишь используют пожилого человека в своих политических целях.
Ранее Байден признал, что часто ошибается, но исключил выход из гонки.
Также доноры демократов заморозили $90 млн и потребовали выхода Байдена из гонки.