Полковник Макгрегор призвал Байдена немедленно уйти в отставку для спасения США

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в обращении на YouTube-канале организации Our Country Our Choice заявил, что президенту США Джо Байдену пора немедленно покинуть свой пост.

«Господин президент, я прошу вас ради нашей страны немедленно подать в отставку. Я знаю, что это сложное решение, но оно же и верное», — сказал он.

При этом Макгрегор подчеркнул, что люди, которые позволяют работать Байдену, на самом деле лишь используют пожилого человека в своих политических целях.

Ранее Байден признал, что часто ошибается, но исключил выход из гонки.

Также доноры демократов заморозили $90 млн и потребовали выхода Байдена из гонки.