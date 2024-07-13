RT в Telegram
Подпишись

Полковник Макгрегор призвал Байдена немедленно уйти в отставку для спасения США

Короткая ссылка
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в обращении на YouTube-канале организации Our Country Our Choice заявил, что президенту США Джо Байдену пора немедленно покинуть свой пост.

«Господин президент, я прошу вас ради нашей страны немедленно подать в отставку. Я знаю, что это сложное решение, но оно же и верное», — сказал он.

При этом Макгрегор подчеркнул, что люди, которые позволяют работать Байдену, на самом деле лишь используют пожилого человека в своих политических целях. 

Ранее Байден признал, что часто ошибается, но исключил выход из гонки.

Также доноры демократов заморозили $90 млн и потребовали выхода Байдена из гонки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить