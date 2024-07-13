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Посол Дедов: Россия надеется, что Пезешкиан продолжит следовать курсу Раиси

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Россия надеется, что избранный президентом Ирана Масуд Пезешкиан продолжит следовать тому курсу, который был намечен правительством его предшественника Ибрагима Раиси.

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Иране Алексей Дедов.

«В целом мы исходим из того, что генеральный стратегический курс правительства президента Раиси будет сохранён и при правительстве господина Пезешкиана», — сказал дипломат.

Ранее президент Ирана заявил, что страна дорожит дружбой с Россией и Китаем.

Также Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Москвой.

Кроме того, сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и Пезешкиан условились об организации в 2024 году личных контактов.

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