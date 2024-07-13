Посольство КНР в США: Китай готов дать симметричный ответ на визовые ограничения
Как отмечает ТАСС, дипломат осудил визовые ограничения в отношении нескольких чиновников КНР.
Кроме того, Лю Пэнъюй подчеркнул, что объявленные Госдепартаментом США ограничительные меры являются «грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в поддержке России в конфликте на Украине.
Также Китай ввёл санкции против шести военно-промышленных компаний США.
Кроме того, миссия КНР при ЕС отметила, что Пекин выступает против лживых высказываний на саммите НАТО.