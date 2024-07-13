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Посольство КНР в США: Китай готов дать симметричный ответ на визовые ограничения

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Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай готов симметрично ответить на вводимые американской администрацией ограничения, если Вашингтон не изменит свой курс.

Как отмечает ТАСС, дипломат осудил визовые ограничения в отношении нескольких чиновников КНР.

Кроме того, Лю Пэнъюй подчеркнул, что объявленные Госдепартаментом США ограничительные меры являются «грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в поддержке России в конфликте на Украине.

Также Китай ввёл санкции против шести военно-промышленных компаний США.

Кроме того, миссия КНР при ЕС отметила, что Пекин выступает против лживых высказываний на саммите НАТО.

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