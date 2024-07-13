Глава Чехии: Запад должен убедить Россию, что она не добьётся успеха на Украине

Запад должен попытаться убедить Россию в том, что она не может добиться каких-либо значительных успехов на поле боя на Украине, заявил чешский лидер Петр Павел.

По его мнению, передаёт РИА Новости, существенного прорыва на линии фронта на Украине в ближайшее время ожидать нельзя.

«Запад должен попытаться убедить Россию в том, что она не может добиться какого-либо значительного успеха на поле боя, что привело бы её к столу переговоров», — говорится в сообщении.

Также Павел заявил, что Украина в июле и августе получит по 50 тыс. боеприпасов.

Кроме того, по его словам, Украине нужна перспектива членства в НАТО для поддержания духа.