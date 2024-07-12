Bild: в Германии подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток
Об этом сообщила газета Bild.
Отмечается, что в плане идёт речь об обеспечении «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры».
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что США разместят в Германии дальнобойные ударные системы на ротационной основе.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного оружия в ФРГ в 2026 году.