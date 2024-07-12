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Bild: в Германии подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток

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Бундесвер разработал план на случай переброски войск Североатлантического альянса на восток.

Об этом сообщила газета Bild.

Отмечается, что в плане идёт речь об обеспечении «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры».

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что США разместят в Германии дальнобойные ударные системы на ротационной основе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного оружия в ФРГ в 2026 году.

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