Bild: в Германии подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток

Бундесвер разработал план на случай переброски войск Североатлантического альянса на восток.

Об этом сообщила газета Bild.

Отмечается, что в плане идёт речь об обеспечении «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры».

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что США разместят в Германии дальнобойные ударные системы на ротационной основе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного оружия в ФРГ в 2026 году.