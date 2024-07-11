Косачёв: мы не допустим слома баланса сил в пользу США и НАТО
- РИА Новости
По словам собеседника RT, США «опять наступают на те же грабли», заявляя о размещении гиперзвукового оружия в Германии.
«Мы помним очень хорошо историю с размещением ракет средней и меньшей дальности в Европе, которую начали американцы и на которую отвечали мы ещё в советское время. На тот момент удалось решить ситуацию через договорённость о взаимной ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вот сейчас перспектива будет ровно такой же. Будет наступание на те же самые грабли, когда американцы разместят гиперзвуковое оружие в непосредственной близости от российских границ», — заявил Косачёв.
Он отметил, что для гиперзвукового оружия расстояние между Германией и Россией стремится к ничтожной величине.
«И, естественно, вслед за этим будут соответствующие размещения, я в этом не сомневаюсь, российского гиперзвукового оружие в точках, которые будут гораздо ближе к территории Соединённых Штатов Америки, чем сейчас... У меня нет никакого сомнения, что мы не допустим слома баланса сил в пользу США и НАТО. И любое такое их одностороннее действие будет приводить лишь к ответу с российской стороны», — заключил вице-спикер Совфеда.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что планы Пентагона о размещении дальнобойных ракет в ФРГ направлены на ущерб безопасности России.