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Косачёв: мы не допустим слома баланса сил в пользу США и НАТО

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Полина Полетаева
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного оружия в ФРГ в 2026 году.
Косачёв: мы не допустим слома баланса сил в пользу США и НАТО
  • РИА Новости

По словам собеседника RT, США «опять наступают на те же грабли», заявляя о размещении гиперзвукового оружия в Германии.

«Мы помним очень хорошо историю с размещением ракет средней и меньшей дальности в Европе, которую начали американцы и на которую отвечали мы ещё в советское время. На тот момент удалось решить ситуацию через договорённость о взаимной ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вот сейчас перспектива будет ровно такой же. Будет наступание на те же самые грабли, когда американцы разместят гиперзвуковое оружие в непосредственной близости от российских границ», — заявил Косачёв.

Он отметил, что для гиперзвукового оружия расстояние между Германией и Россией стремится к ничтожной величине.

«И, естественно, вслед за этим будут соответствующие размещения, я в этом не сомневаюсь, российского гиперзвукового оружие в точках, которые будут гораздо ближе к территории Соединённых Штатов Америки, чем сейчас... У меня нет никакого сомнения, что мы не допустим слома баланса сил в пользу США и НАТО. И любое такое их одностороннее действие будет приводить лишь к ответу с российской стороны», — заключил вице-спикер Совфеда.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что планы Пентагона о размещении дальнобойных ракет в ФРГ направлены на ущерб безопасности России.

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