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В Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного оружия в ФРГ в 2026 году

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В 2026 году США начнут размещение дальнобойных ударных систем в Германии, заявили в Пентагоне.
В Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного оружия в ФРГ в 2026 году
  • Gettyimages.ru

«США начнут эпизодическое развёртывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что оружие будет обладать большей дальностью действия в сравнении с наземными средствами, имеющимися на данный момент в Европе.

Ранее стало известно, что НАТО планирует существенно увеличить свои военные арсеналы в ближайшие пять лет, пополнив их истребителями F-35, танками, кораблями, подводными лодками, системами ПВО, боевыми машинами и артиллерией.

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