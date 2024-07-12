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Эрдоган: Турция ведёт переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ведёт переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору.
Эрдоган: Турция ведёт переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом он сказал журналистам в самолёте по пути из Вашингтона.

«Теперь мы говорим: давайте возобновим зерновой коридор. Сейчас мы ведём переговоры об этом и с Россией, и с Украиной», — отметил Эрдоган.

По словам Эрдогана, его последняя встреча на полях саммита ШОС с президентом России Владимиром Путиным была посвящена этому вопросу.

«На саммите НАТО мы обсуждали эти вопросы с господином Зеленским... Мы также хотим работать по зерновому коридору с украинской стороной», — добавил он.

Ранее Эрдоган заявил о контактах с Россией и Китаем по вопросу сближения Турции с ШОС.

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