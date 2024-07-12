Эрдоган заявил о контактах с Россией и Китаем по вопросу сближения Турции с ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о контактах с Россией и Китаем по вопросу сближения страны с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

«Мы продолжаем отношения с Россией, Китаем и Белоруссией, не разрывая их», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что на саммите ШОС он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Также, по его словам, были хорошие встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«На мой взгляд, все эти контакты рано или поздно принесут свои плоды. Мы увидим это», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступлению Турции в ШОС мешает её позиция как члена НАТО.