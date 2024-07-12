RT в Telegram
Подпишись

Эрдоган заявил о контактах с Россией и Китаем по вопросу сближения Турции с ШОС

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о контактах с Россией и Китаем по вопросу сближения страны с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).
Эрдоган заявил о контактах с Россией и Китаем по вопросу сближения Турции с ШОС
  • AP

«Мы продолжаем отношения с Россией, Китаем и Белоруссией, не разрывая их», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что на саммите ШОС он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Также, по его словам, были хорошие встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«На мой взгляд, все эти контакты рано или поздно принесут свои плоды. Мы увидим это», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступлению Турции в ШОС мешает её позиция как члена НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить