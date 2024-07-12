Депутат Мельников высказался о перспективах дальнейшего расширения БРИКС

Первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников рассказал о перспективах дальнейшего расширения БРИКС.

В беседе с «Российской газетой» депутат отметил, что президент России Владимир Путин чётко сформулировал принципы, на основе которых действует организация.

«Это принципы справедливости, равноправия и открытости. Мне кажется, что все участники прекрасно понимают, что сейчас это самое главное для объединения», — заявил Мельников на полях Парламентского форума БРИКС.

По его словам, нужно, чтобы к организации присоединялись страны, которые искренне привержены этим принципам.

«Тогда сохранится атмосфера сотрудничества, желания выстраивать многосторонние и двусторонние отношения», — добавил депутат.

В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в БРИКС решили «взять паузу» во вступлении новых членов.