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Депутат Мельников высказался о перспективах дальнейшего расширения БРИКС

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Первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников рассказал о перспективах дальнейшего расширения БРИКС.
Депутат Мельников высказался о перспективах дальнейшего расширения БРИКС
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» депутат отметил, что президент России Владимир Путин чётко сформулировал принципы, на основе которых действует организация.

«Это принципы справедливости, равноправия и открытости. Мне кажется, что все участники прекрасно понимают, что сейчас это самое главное для объединения», — заявил Мельников на полях Парламентского форума БРИКС.

По его словам, нужно, чтобы к организации присоединялись страны, которые искренне привержены этим принципам.

«Тогда сохранится атмосфера сотрудничества, желания выстраивать многосторонние и двусторонние отношения», — добавил депутат.

В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в БРИКС решили «взять паузу» во вступлении новых членов.

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